ジェジュン THE REBIRTH OF J DVD

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商品詳細
ジェジュンTHEREBIRTHOFJDVD開封して確認のため一度再生しています。2017年2月に開催されたさいたまスーパーアリーナ追加公演を中心に編集されている。コンサート・メイキング映像を含むDVD3枚組。約250Pフォトブック(260×210mm)付き。一度人の手に渡った商品になります。神経質な方や完璧をお求めの方はご購入をお控えください。ジェジュンJ-JUNJAEJOONGKIMJAEJOONGリバコン
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