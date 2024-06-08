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黒虹彩楽ぐい呑
商品番号 E57068153820
商品名

黒虹彩楽ぐい呑
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

荒川明　黒虹彩楽ぐい呑陶芸作家荒川明さん独自の虹彩楽焼のぐい呑です。こちらは虹彩楽の中でも黒を基調としたものになります。未使用品幅：約8.4×8.4cm高さ：約5.4cm共箱、共布、仕覆、作品証明書および品質保証書が付属します。カラー···グリーン種類···酒器
http://narcologia.ru/goods/cotton819161.html
http://narcologia.ru/goods/competitive920581.html
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