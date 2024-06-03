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- 村上華岳 絹本着色 【観音菩薩立像 肉筆 】 軸先木仏具表装 特製格納箱 203
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商品詳細
絵画の種類···日本画 村上華岳 絹本着色画形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 仏具表装仕立て 特製格納箱仕立主題···人物・肖像 絹本 観音菩薩立像図主な画材···その他 日本画 村上華岳の描き込みの良い観音菩薩立像図です。 華岳は 仏像 観音図を多く手掛けており、その道の大家的 絵師である。 作品は穏やかな表情の観音菩薩立像ですが、穏やかな中に 無を感じさせる仕上がりだと思います。 状態 表具 作品共概ね良い状態を保っております。 サイズ 表具 188cmX59cm絹本 106cmX40cm特製箱 61.0cmX8.0cmX7.8cm梱包サイズは、80サイズのゆうパックにて発送いたします。￼ この作品はコピー、複製画、工芸品では御座いません。 人が描いた作品です。 どうぞ 目利きの方 この作品にご興味のある方は是非ご入札 参加ください。お待ち申し上げます。
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