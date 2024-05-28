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Fender USA 純正ピックガード 11穴 パーチメント
商品番号 C95686929992
商品名

Fender USA 純正ピックガード 11穴 パーチメント
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

短期間ですが使用していましたので弾き傷があります。11-HOLEMODERN-STYLESTRATOCASTERPICKGUARDSPARCHMENTFender製ストラトキャスター用ピックガードAmerican、AmericanStandard、AmericanProfessional、AmericanDeluxe、AmericanSpecial、HighwayOne、RoadWorn、DeluxePlayer、Blacktop、Standard、Deluxe、ModernPlayerシリーズのストラトキャスターに適合可能。3プライ、パーチメントです。Stratocaster
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