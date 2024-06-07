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プレプレ　パスポートマスク
商品番号 T22492139474
商品名

プレプレ　パスポートマスク
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非常に整った顔立ちの子です。希少なヴィンテージ品です。スタンド付き高さ約30㌢バウレ族プレプレ
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