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- 【未開封品】マーベルレジェンド 2パック ネッド・リーズ ピーター・パーカー
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商品詳細
購入してから暗所で保管していました。新品、未開封なので初期不良等はメーカーに問い合わせて下さい。フィギュア種類...アクションフィギュア#マーベルレジェンド#marvellegends#ハズブロ#hasbro#スパイダーマン#ネッド・リーズ#ピーター・パーカー
http://narcologia.ru/goods/subtropical344601.html
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