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ブレステイキング　ライザ　Mサイズ　サックス　ストラップ
商品番号 U75040252848
商品名

ブレステイキング　ライザ　Mサイズ　サックス　ストラップ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 4,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BreathtakingStrapLitheブレステイキングストラップライザこの裏の白部分に汚れがあります。サクソフォーンストラップです。色:ブラックサイズ:M
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