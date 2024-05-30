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土平窯　唐津焼き　藤ノ木土平　絵唐津　湯呑み
商品番号 L55028189408
商品名

土平窯　唐津焼き　藤ノ木土平　絵唐津　湯呑み
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【藤ノ木土平】さんの窯元に直接行って買い求めたものです。土平さんの別の湯呑みを使用していますので出品します。箱に入ったままで、昔はたまに見ていましたが、ずっと仕舞い込んだまま部屋の整理をしていて見つけました。焼きもの好きな方に、使用して頂ければ嬉しいです。口径　約7.5㌢高さ　約9.5㌢作者　藤ノ木土平素人採寸のため誤差はお許しください。【その他】状態は写真でもご確認ください。素人保管になります。ご了承ください。#唐津焼　#絵唐津　#土平窯　#藤ノ木土平　#やきもの　#湯呑み
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