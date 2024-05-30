土平窯　唐津焼き　藤ノ木土平　絵唐津　湯呑み

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商品詳細
【藤ノ木土平】さんの窯元に直接行って買い求めたものです。土平さんの別の湯呑みを使用していますので出品します。箱に入ったままで、昔はたまに見ていましたが、ずっと仕舞い込んだまま部屋の整理をしていて見つけました。焼きもの好きな方に、使用して頂ければ嬉しいです。口径 約7.5㌢高さ 約9.5㌢作者 藤ノ木土平素人採寸のため誤差はお許しください。【その他】状態は写真でもご確認ください。素人保管になります。ご了承ください。#唐津焼 #絵唐津 #土平窯 #藤ノ木土平 #やきもの #湯呑み
http://narcologia.ru/goods/hesitantly213784.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate58048.html
http://narcologia.ru/goods/seamless870429.html
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藤ノ木土平 絵唐津湯のみ茶碗 唐津焼汲み出し 満約200ml 登窯焼成 作家もの湯のみ
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藤ノ木土平 絵唐津湯のみ茶碗 唐津焼汲み出し 満約200ml 登窯焼成 作家もの湯のみ
土平窯 唐津焼き 藤ノ木土平 ぐい呑み 朝鮮唐津 | eclipseseal.com
藤ノ木土平 斑絵唐津酒吞-
藤ノ木土平 作 | 朝鮮唐津 湯呑 | 和雑貨 四季彩堂 オンラインショップ
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藤ノ木土平 斑絵唐津酒吞-
藤ノ木土平 朝鮮唐津手びねり湯呑み茶碗 満容量300ml 登り窯焼成 作家 ...
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藤ノ木土平 絵唐津湯のみ茶碗 唐津焼汲み出し 満約200ml 登窯焼成 作家 ...
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