ミセスグリーンアップル JAM's BOXミニショルダーバッグ ...

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商品詳細
ANTENNA JAM'sBOXミニショルダーバッグ大森元貴さん監修モデル写真を撮るため袋から出しましたが、未使用品です。写真ではグレーっぽく見えますが、バッグのカラーは黒です、分かりづらい写真で申し訳ありません。勢いでJAM'sBOXを購入しましたが、使用機会がなく…出品します。
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