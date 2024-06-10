横浜限定ラプラス\u0026ピカチュウ ぬいぐるみ WCS2023 新品

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商品詳細
横浜限定ラプラス\u0026ピカチュウぬいぐるみWCS2023・商品名【新品】横浜限定ラプラス\u0026ピカチュウ×1ピカチュウ×1ぬいぐるみWCS2023WCS2023で購入しました画像の商品が全てです。全て新品未開封になりますが、素人保管庫のため神経質な方はご遠慮ください。ポケモンポケモンカードポケカWCSWCS2023ピカチュウラプラス
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