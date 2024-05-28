① プリキュア色紙ART 20周年Special 16種コンプリートセット

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはスーパーやコンビニ等店頭でバラで購入した物では無く、ネットで未開封BOXを購入して開封した商品となりますので陳列傷や落下傷は無く状態は良いと思います。プリキュア色紙ART20周年Specialの外袋(パック)は付きません。匿名配送で発送させて頂きます。お値下げ、バラ売りは考えておりません。即買い可能ですのでよろしくお願い致します。キュアスカイキュアプリズムプリンセスエルキュアブラックキュアホワイト日向咲美翔舞霧生満霧生薫キュアドリームキュアルージュキュアレモネードキュアミントキュアアクアココナッツキュアブロッサムキュアマリンキュアサンシャインキュアムーンライト北条響南野奏黒川エレン調辺アコキュアフローラキュアマーメイドキュアトゥインクルキュアスカーレットキュアミラクルキュアマジカルキュアフェリーチェモフルン星奈ひかる羽衣ララ天宮えれな香久矢まどかユニキュアプレシャスキュアスパイシーキュアヤムヤムキュアフィナーレイースセイレーントワイライトルールージェントルーキュアラメールキュアコスモキュアジェラートキュアプリンセスキュアビューティキュアフォンテーヌキュアアンジュキュアダイヤモンドキュアビートキュアベリーキュアグレースキュアエールキュアラブリーキュアハッピーキュアサマーキュアスターキュアホイップキュアハートキュアメロディキュアピーチキュアブルーム