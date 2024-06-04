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商品詳細
レトロリバイバルtsクレセント7★ロジウムメッキモデル初期のNYオットーリンクスーパートーンマスターとトーンマスターを基に作成されたマウスピースです。出荷前には、ボブシェパード氏が試奏してから出荷されるのでかなり高品質だと思います。ローバッフルモデルで豊かで渋くスモーキーなサウンドです。上から下までスムーズです。クレセントのロジウムメッキモデルは廃盤になっており、大変希少かと思います。現在はスターリングシルバーのみです。RETROREVIVALのホームページやyoutubeでクレセントの試奏動画観れます。神経質な方はご遠慮ください。何か質問等ございましたら気楽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/septet788819.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring94596.html
http://narcologia.ru/goods/approximate172520.html
レトロリバイバル マウスピース クレセント 7⭐︎ テナ－-
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