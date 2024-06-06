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first man ギター
商品番号 V51952929976
商品名

first man ギター
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 63,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック系ファーストマンのリバプールスペシャルモデルです。1967年の国産(madeinJapan)エレキ最大のヒットモデルと言われ、バイオリンをモチーフにしたエレガントなルックスが魅力的なギターです。ファーストマンの代表的なブランドで、GSブルーコメッツのギタリスト三原綱木氏のために製作されたリバプールのスペシャルモデルです。状態はお写真からご判断ください。ギター　GibsonFenderエルレガーデン布袋寅泰ロックレスポールフェスレトロベースドラムピアノ音楽アコギ中古細美生形真一
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