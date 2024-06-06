first man ギター

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商品詳細
カラー···ブラック系ファーストマンのリバプールスペシャルモデルです。1967年の国産(madeinJapan)エレキ最大のヒットモデルと言われ、バイオリンをモチーフにしたエレガントなルックスが魅力的なギターです。ファーストマンの代表的なブランドで、GSブルーコメッツのギタリスト三原綱木氏のために製作されたリバプールのスペシャルモデルです。状態はお写真からご判断ください。ギター GibsonFenderエルレガーデン布袋寅泰ロックレスポールフェスレトロベースドラムピアノ音楽アコギ中古細美生形真一
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