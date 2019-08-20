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ワールドシップディフォルメ 大和・武蔵編
商品番号 C23599511097
商品名

ワールドシップディフォルメ 大和・武蔵編
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,112 円
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商品詳細

ＫＡＩＹＯＤＯワールドシップディフォルメ２史上最大の戦艦大和・武蔵編☆大和　竣工☆武蔵　レイテ沖☆武蔵　停泊（トラック島）☆大和　菊水作戦☆零戦＆流星ｖｓアドベンチャー（Ａカラー）水栓エフェクト付き☆零戦＆流星ｖｓアドベンチャー（Ｂカラー）水栓エフェクト付き全６種類　未開封品です。バラ売りしません!
http://narcologia.ru/goods/evaporation76724.html
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