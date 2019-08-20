ワールドシップディフォルメ 大和・武蔵編

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商品詳細
ＫＡＩＹＯＤＯワールドシップディフォルメ２史上最大の戦艦大和・武蔵編☆大和 竣工☆武蔵 レイテ沖☆武蔵 停泊（トラック島）☆大和 菊水作戦☆零戦＆流星ｖｓアドベンチャー（Ａカラー）水栓エフェクト付き☆零戦＆流星ｖｓアドベンチャー（Ｂカラー）水栓エフェクト付き全６種類 未開封品です。バラ売りしません!
http://narcologia.ru/goods/evaporation76724.html
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