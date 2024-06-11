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【美品】ポケモンカード ジニア sar アルセウス ur
商品番号 Q46142126616
商品名

【美品】ポケモンカード ジニア sar アルセウス ur
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,533 円
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商品詳細

■内容ジニアsr美品　＋　アルセウスur■状態開封後すぐにスリーブに入れており状態は良好だと思いますが画像に納得の上ご購入お願いいたします。■その他相場より安く出品しているため値下げ不可（ただし、同時購入の場合のみ値下げ交渉可能）発送後の返品不可即購入可能折れ、濡れ対策の上発送します！#ポケモンカード#ポケカ#ポピー#sr#sar#スズナ#ジニアボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR種類···ポケモンカード(ポケカ)
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