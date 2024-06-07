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Roland キックトリガーパッドKD-8、静音ビーターBSQ5Sセット
商品番号 L96308310125
商品名

Roland キックトリガーパッドKD-8、静音ビーターBSQ5Sセット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット内容は下記の通りです。動作確認済みです。・RolandキックトリガーパッドKD-8・TAMA音量を抑えたソフトサウンドドラムペダルビーターツインペダル用ハーフサイズBSQ5S・YAMAHAのペダル・通常のビーターどなたかにご活用いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
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