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- Roland キックトリガーパッドKD-8、静音ビーターBSQ5Sセット
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商品詳細
セット内容は下記の通りです。動作確認済みです。・RolandキックトリガーパッドKD-8・TAMA音量を抑えたソフトサウンドドラムペダルビーターツインペダル用ハーフサイズBSQ5S・YAMAHAのペダル・通常のビーターどなたかにご活用いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement788999.html
http://narcologia.ru/goods/cotton854561.html
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