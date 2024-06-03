越前焼　お歯黒壺　桃山時代

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商品詳細
越前焼のお歯黒壺です。高さ9.5センチ、胴径10センチくらいです。コレクション整理にて出品しています。窯印等は見当たりませんが、底部に墨書きの記号があります。お歯黒壺として実際に使用されていたようで、壺の内外に鉄サビの汚れがあります。※景色となっていますので、洗ったりはしていません。自然釉(胡麻)も見られます。大きな欠けやヒビ割れなどはありませんが、古い物なりに擦れや汚れがあります。写真は出来るだけ多くの面から撮りましたので、よくご確認ください。合わせ箱は付きますが、やや汚れています。#古越前 #骨董 #越前焼種類···壺
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