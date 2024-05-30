ポケモンカード BOX VSTARユニバース シュリンク付き

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種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス新品ですが商品画像をご確認いただき、ご納得いただいた方のみご購入ください。コンビニエンスストアで購入したものです。即ご購入OKです。発送方法は吸収材に包んで発送致します。