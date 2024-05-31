FREE THE TONE SOLDERLESS CABLE KIT

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商品詳細
フリーザトーンのソルダーレスケーブルとソルダーレスプラグです！L型22個S型5個フリーザトーン以外のL型も2つおつけします。これだけの量があればスイッチャーを入れたボードでも余裕で組めると思います。ケーブルは全てフリーザトーン製です。未使用の物が135センチほどあります。外すまで問題なく使用できていましたが、写真のような状態ですのでケーブルに関するクレームはご遠慮ください。アクセサリー···シールドケーブル
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