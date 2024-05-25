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【貴重】YUI レアなノベルティ セット
商品番号 P67033617271
商品名

【貴重】YUI レアなノベルティ セット
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YUI「Rain」購入者プレゼント限定トレカを中心としたノベルティセットです。(※当時の当選の手紙もしわくちゃですが付けます。)超！貴重なノベルティですが、当時当選した僕より大切にしてくれる人に渡ったら嬉しいです。YUIのパスケースは入っているビニールがシワになっているだけで新品です。貴重過ぎてどう価格を付けたら良いか分からない状態なので興味ある方は奮ってご相談ください。一番条件が良い方にお譲りします。発送方法等も相談可能。グッズ種類···ステッカー、パスケース、トレカ#YUI#CD
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate649848.html
http://narcologia.ru/goods/septet463519.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral653532.html
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