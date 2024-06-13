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CAT320 1/40 油圧ショベル ダイキャスト
商品番号 N31855525766
商品名

CAT320 1/40 油圧ショベル ダイキャスト
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア物。非売品。キャビンのバックミラーを補修してます。画像にて確認して下さい。
http://narcologia.ru/goods/freshman870556.html
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CAT320 1/40 油圧ショベル ダイキャスト
ダイキャストマスター 1/50 ハイラインシリーズ Cat 320 油圧ショベル(Next Generation)

CAT320 1/40 油圧ショベル ダイキャスト
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