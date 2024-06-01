on stage stands ピアノ スタンド おしゃれ 黒 ブラック 調整

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75値下げ大歓迎！！ドシドシコメントください！！#【KAGUYA2】←押すとその他の商品がでます！近畿圏内の方は《送料無料》他県の方も気軽にコメントください！ちなみに近畿圏内の方は無料で組み立て設置まで致します！※例外もあります。詳しくはコメントにてご確認ください！基本的に分解でのお届けです【状態】B※状態表はプロフに記載中古品のため傷汚れあり。神経質な方はご遠慮ください。使用期間は5年ほどです。【説明】onstagestandsのピアノ台です！高さや横幅等調整して頂けますので、とても便利です！【KAGUYA】の商品は一点モノ！無くなり次第終了となりますので、是非この機会にご検討ください！！【詳細】onstagestands【KAGUYA1】では、ダイニングテーブル、チェアをメインに取り扱っており、様々な種類を用意しております。HIDA/カリモク/大川/マルニ/大塚/アクタス/ボーコンセプト/東京インテリア/アルテジャパン#【KAGUYA2】では、ソファ、テレビ等その他の商品を取り扱っております。シャープ/ミツビシ/パナソニック/ソニー/ハイセンス/マナベインテリア/ニトリ/イケア/島忠ホームズ/ナフコ/カインズ※3階以上エレベーター✖️の場合大型家具は有料になる可能性があります。また、大型家具はお一人お手伝いが必要となります！