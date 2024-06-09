日本画　倉田立美　「湖北」

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真作□日本画□倉田立美□『極楽鳥』□8F□師:木村琢一 中村岳陵門□共 ... 真作□日本画□倉田立美□『極楽鳥』□8F□師:木村琢一 中村岳陵門□共 ...



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ご覧いただきありがとうございます。日本画家 倉田立美 「湖北」です。額サイズ約33.4x4.4×40.2ｃｍ＊素人の採寸なので誤差はご了承下さい。実家倉庫に長期自宅保管していたものです。自宅保管なので、それなりの経年劣化や汚れなどはあると思いますので、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。(専用の保管箱に入っておりました)※商品の状態は写真でご確認下さい。美品の方だとは思いますが、あくまでも長期自宅保管品なので、完璧を求める方や神経質な方はご購入をご遠慮下さい。専用保管箱を緩衝材で梱包して、宅急便100サイズで発送を予定しております。(送料込み)最終のお値下げ済みのため、お値引きリクエストはご遠慮下さい。よろしくお願い致します。