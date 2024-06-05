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和楽器　木管楽器　樹脂製　龍笛　指穴小　箱付　V　5570
商品番号 P59996952883
商品名

和楽器　木管楽器　樹脂製　龍笛　指穴小　箱付　V　5570
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　長さ約40cm　　細かな擦れが見受けられます。　(画像4.9枚目）このご時勢により、音色などは確認しておりません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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