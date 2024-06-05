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- 和楽器 木管楽器 樹脂製 龍笛 指穴小 箱付 V 5570
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商品詳細
大きさ 長さ約40cm 細かな擦れが見受けられます。 (画像4.9枚目）このご時勢により、音色などは確認しておりません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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