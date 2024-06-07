【随心堂】肥前有田焼　仁和窯　染錦柿形灰皿　手付籠　木箱付　時代物　古美術E45

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サイズ最高約14㎝ 直径約15cm商品状態：目立つ傷なく保存状態良好品です。大変素晴らしい厳選作品でございます！大事にしていただける方をお待ちしております。経年や使用によるスレ・時代汚れ等御座います。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。特筆すべきキズや画像上で分からないであろう点、ニュウや割れ、瑕疵は必ず明記するよう心掛けて御座いますが、古いものですので、細かな小キズや古い上手な補修の有無、箱がある場合は蔵汚れや紐の有無・全体の状態などは必ず画像を入念にご参照の上ご検討下さい。後のご使用に関する漏れ・破損は補償出来ませんのでご承知おきください。タイトルの記載は全て当社の見解であり、保証するものでは御座いません。商品状態の見方、時代感覚認識は個人的見解に相違が出る場合がございます。またPC環境による実物との色合いの相違など調整し切れない部分があることをご理解ください。各自写真でしっかりご判断の上ご参加ください。