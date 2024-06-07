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オルトフォン　ortofon OM D25M カートリッジと針のセット
商品番号 G47277685145
商品名

オルトフォン　ortofon OM D25M カートリッジと針のセット
ブランド名 オルトフォン
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オルトフォン　ortofon針OMD25M(モノラル)カートリッジのセットです。使用しなくなったので出品します。カートリッジの持ち手のようなところが折れております。使用上問題なく使用しておりました。ご質問ある方はお気軽にお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/unusable707974.html
http://narcologia.ru/goods/response983242.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei707771.html

オルトフォン　ortofon OM D25M カートリッジと針のセット
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