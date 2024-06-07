オルトフォン　ortofon OM D25M カートリッジと針のセット

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商品詳細
オルトフォン ortofon針OMD25M(モノラル)カートリッジのセットです。使用しなくなったので出品します。カートリッジの持ち手のようなところが折れております。使用上問題なく使用しておりました。ご質問ある方はお気軽にお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/unusable707974.html
http://narcologia.ru/goods/response983242.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei707771.html
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