EXILE perfect LIVE 2020 グッズ

●EXILEPERFECTLIVEのATSUSHIクッション サイズ 37cm●トートバッグクッション性で丈夫そうです。マチが広くて荷物もたっぷり入り、サイドのボタンでバッグの形をアレンジすることもできます☆＜商品仕様＞■サイズ本体：W約52cm×H約29cm×D約22cm(最大時)もち手：約54cm●缶バッジ2枚バッグは袋に入れずに保管していましたので、あらかじめご了承下さい。値下げも可能です(^^)希望価格をコメント欄にお願いします。出来るだけ対応させて頂きます★グッズ種類···クッショングッズ種類···エコバッグ/トートバッグ



NEWS[『EXILE PERFECT LIVE 2001▷2020』グッズラインナップ解禁!!]| EXILE



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