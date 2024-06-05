ポケモンカード　ブラッキーＶ　SR

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ポケモンカード ポケカブラッキーＶ SR状態は素人検品ですので、折れ、傷、白かけなどの程度の違いに個人差があるかと思いますので写真をよくご確認頂き、納得いただけた場合にのみご購入いただくようお願いいたします。写真に写らない細かな傷等もある場合がございますので、新品のような完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。購入後の返品交換等の対応は致しかねますので、ご了承ください。一律プレイ用でお考えください。商品はスリーブに入れ、濡れ/折れ対策をして発送します。素人保管ですので中古品にご理解ある方のみお願いします。 レアリティ...SRボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)ボックスパックシングル...シングル種別...シングルカードシリーズ...ソード\u0026シールドセット...強化拡張パックイーブイヒーローズカード名...047ブラッキーV（カリン）鑑定状況...未鑑定