FREE THE TONE　SOV-2-CS OVERDRIVE

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商品詳細
FREETHETONEのSOV-2-CSOVERDRIVEです。新品で購入しましたが使用しないことになりましたので出品します。以下商品説明より引用SOV-2ーCS/OVERDRIVEは、高性能なDC-DCコンバーターを使用し、9Vの入力電圧を+/-15Vに昇圧してシグナル回路に供給し、ギターのダイナミックレンジを獲得し、サウンドや特性、繊細なピッキングニュアンス、手のタッチをも音色の違いとして再現しながら、ナチュラルにドライブさせることができるOVERDRIVEペダルす。・入力インピーダンス：1MΩ・出力インピーダンス：200Ω以下・コントロール：LEVEL、TONE、DRIVE・端子：1/4インチ標準フォーン・ジャック（入力、出力）、DC9V入力ジャック（ACアダプター・ジャック）・電源：9Vバッテリー（1個）、ACアダプター・消費電流：DC9V約90mA（Max）・サイズ：115(D)×72(W)×50(H)mm・重量：約250g（電池含まず)エフェクトタイプ···オーバードライブ
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