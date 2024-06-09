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美品　ポケモンカード　オモダカ
商品番号 N27399007985
商品名

美品　ポケモンカード　オモダカ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)閲覧ありがとうございます。まずはコチラのプロフ確認お願いします。出品はポケモンカード黒炎　SARオモダカ大人が開封後、すぐにスリーブ、日陰に保存してあります。素人目線ですが、縦横線無く綺麗です。硬質ケースに入れてあります。写真の追加等はコメントくだされば追加します。発送は、素人梱包ですがスリーブのままジップに入れネコポスでの発送となります。お値段は、お買い得とさせて頂いております。返品等はお断りしています。ご検討よろしくお願いします。#ポケモンカード#黒炎の支配者#ASR#オモダカ
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