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ポケモンカード クレイバースト 30パック 1BOX
商品番号 X57062114373
商品名

ポケモンカード クレイバースト 30パック 1BOX
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット拡張パッククレイバースト1BOX10パック限のお店で購入しました。シュリンクから開けての30パック購入なので封入率はBOXと同じとします。毎日お値下げさせていただいております。値下げ交渉には応じませんので、ご了承ください。すり替え等防止の為、NCNLでお願いします。他のフリマアプリでも出品中のため、ご購入のタイミングが被ってしまった場合はキャンセルとなる可能性があります。あらかじめご了承下さい。
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