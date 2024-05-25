中国限定 超決戦シリーズ テクターギアゼロ　ピグモン ソフビ

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商品詳細
海外限定中国バンダイ正規品超決戦シリーズテクターギアゼロピグモン500シリーズサイズのソフビフィギュアです日本でも販売されているサイズです約14センチ空輸の際に箱に傷がつく場合があります。神経質な方はご遠慮ください。検索用ウルトラレプリカスパークレンスリーフラッシャーエボルトラスタークロムチェスターメビウスブレスナイトブレスガンフェニックスガンフェニックストライカーガンフェニックスストライカーガッツウイングEX-Jガッツイーグルコスモプラックウルトラマンゼロ
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