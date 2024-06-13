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- ミニーマウス フィギュア 海外パーク限定 世界限定6000個 ディズニー
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商品詳細
2019年頃海外パークで購入したミニーマウスのフィギュアです。日本のパークでは販売されておらず世界限定6000個です。サイズは写真の最後をご覧ください。購入して外箱を開けないまま置いてありました。開封もしておりません。最初からある初期傷的なものはあるかもしれません。ご不明な点はお気軽にご質問下さい。今は販売していない貴重なものかと思います。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis106144.html
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