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ミニーマウス　フィギュア　海外パーク限定　世界限定6000個　ディズニー
商品番号 U82886823119
商品名

ミニーマウス　フィギュア　海外パーク限定　世界限定6000個　ディズニー
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 7,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年頃海外パークで購入したミニーマウスのフィギュアです。日本のパークでは販売されておらず世界限定6000個です。サイズは写真の最後をご覧ください。購入して外箱を開けないまま置いてありました。開封もしておりません。最初からある初期傷的なものはあるかもしれません。ご不明な点はお気軽にご質問下さい。今は販売していない貴重なものかと思います。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis106144.html
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