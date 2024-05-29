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【3枚セット】イクイノックス他 QUOカード 使用済 JRA 競馬【非売品】
商品番号 P22391727287
商品名

【3枚セット】イクイノックス他 QUOカード 使用済 JRA 競馬【非売品】
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2,000円×2枚、500円×1枚のQUOカード3枚セット(使用済)です。「オッズマスターズグランプリ2023夏」1,001～2,000位の総合ランキング賞品で2023年の勝ち馬がデザインされています。【商品内容】※台紙つき#タスティエーラ(#日本ダービー)#イクイノックス(#宝塚記念)#ソングライン(#安田記念)バラ売り不可。即購入OK。価格交渉はご遠慮願います。防水＆折れ対策をして発送します。#JRA#競馬#カード#QUOカード#クオカード
http://narcologia.ru/goods/pompous591623.html
http://narcologia.ru/goods/marshal264980.html
http://narcologia.ru/goods/procurement98933.html
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