長谷川慎 直筆サイン アタリ似顔絵付きレア

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50,000円⇒40,000円THERAMPAGEfromEXILETRIBEアルバムRAYOFLIGHT購入者特典長谷川慎直筆サイン色紙のレアものになります。通常だとサイン+名前無しor有りですが、こちらは数百枚〜数千枚の中に一つという似顔絵アタリ付き出回り少ないです。新品未使用ですが、自宅保管ですのでご理解のほど宜しくお願い致します。THERAMPAGEランペRAYOFLIGHT川村壱馬吉野北人陸RIKULIKIYA神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾岩谷翔吾藤原樹浦川翔平武知海青陣鈴木昂秀長谷川慎龍後藤拓磨16BOOSTERZrayoflight