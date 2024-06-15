Jマイケルトランペット

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中古です。息子用の初心者向け練習用として購入したものです。吹き方や嗜む程度で購入しました。素人につきあまり詳しく語れませんが状態としては以下のとおりです。少し前の型番ですが、上級機種でもあり、赤ベル2本支柱で、吹く時に少し抵抗があるかもわかりません。ですがハッキリとした音色かと思います。3番のピストンが動かないのでオイルを差した方が良いかもしれません。抜き差し管はすべて抜き差し出来ます。ラッカーもまだまだ綺麗な状態で凹みも見たところありませんが所々に小さなサビが見受けられます。ケースはセミハードケースで、ストラップも2本付いていますので、リュックタイプにもなります。持ち運びがとても便利でした。マウスピースあり。オマケにお手入れ用品と追加で最近購入したミュートをお付け致します。神経質な方はオススメできません。