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エミーナTシャツ、安室奈美恵
商品番号 A70861542250
商品名

エミーナTシャツ、安室奈美恵
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管なので神経質な方はご遠慮ください。軽く折り曲げて配送します。●Tシャツ（エミーナTシャツ2022ライトピンク）サイズ　FREEカラー　ライトピンク素材　綿100%身丈73、身幅55、肩幅50、袖丈22柄　花火※花火の柄は、少ないと思います。●Tシャツ（エミーナTシャツ2022-02インディゴ）サイズ　Mサイズカラー　インディゴ素材　綿100%身丈69、身幅52、肩幅46、袖丈20柄　ハイビスカス天候の影響で発送に遅延が出るかと思われますので、ご了承ください。#安室奈美恵#Tシャツ
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