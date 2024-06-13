エミーナTシャツ、安室奈美恵

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商品詳細
自宅保管なので神経質な方はご遠慮ください。軽く折り曲げて配送します。●Tシャツ（エミーナTシャツ2022ライトピンク）サイズ FREEカラー ライトピンク素材 綿100%身丈73、身幅55、肩幅50、袖丈22柄 花火※花火の柄は、少ないと思います。●Tシャツ（エミーナTシャツ2022-02インディゴ）サイズ Mサイズカラー インディゴ素材 綿100%身丈69、身幅52、肩幅46、袖丈20柄 ハイビスカス天候の影響で発送に遅延が出るかと思われますので、ご了承ください。#安室奈美恵#Tシャツ
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper634709.html
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