【格安】上林賦（節選）水筆練習巻物他 書道19点セット

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‼️️必ずプロフの確認をお願いします‼️✌️【即購入】問題ありません。⚠️【連絡】平日の日中は返信できないこともあります。⚠️【専用】トラブル回避のため対応いたしかねます。⚠️【価格】不定期で変動するためご了承願います。その他基本的にメルカリのルールに従いますが、詳しくはプロフをご覧願います。・巻物は、付属の水筆で書くと墨で書いたように黒くなり、乾くと元に戻り何度でも練習ができます。（墨や墨汁を必要とせず、筆は万年筆のように水を溜めることができるため、硯の必要もありません）・水筆練習巻物1巻 縦約307mmx横約870mm・練習紙（千字文）2セット 未開封のため枚数は不明です（画像12参照）※水筆は使えません。・練習紙 論語他3セット（各10葉）※水筆は使えません。・卦算（文鎮、黒檀）2挺 長さ約300mm※片方に目立たない傷があります（画像13参照）・水筆1管・筆（大）1管・筆（中）1管・筆巻1本・筆ケース2本・腕枕1・硯1面・墨汁2本・下敷1枚・未使用ですが自宅保管ということをご承知願います。✅以上をご理解の上、ご検討をお願いいたします。#漢字#千字文#王羲之書道・習字用品···硯、墨、半紙、筆、文鎮、書道セット書の形式···掛け軸・掛軸99941