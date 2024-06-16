値下げ交渉あり。超美品！ジークレー精密複製画　赤薔薇　油彩画

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商品詳細
ご閲覧を頂きましてありがとうございますm(__)m右下に、名入れがあります。心を込めた渾身の作品です。額装も込みでこのお値段です。美術品、インテリアとしてお部屋に如何でしょうか。「絵は、心の財産です。」と、誰かがどこかで言っていました・・・原画 F4 油絵 絵人（画家） 辻野幸枝（つじのゆきえ）1981年2月11日に生まれる。第四十回日現記記念展併催第３回新人発掘プログラム入選第四十一回日現記念展併催一般入選絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具
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