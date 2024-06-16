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- アベンジャーズシリーズ funko pop 7点セット(限定品あり)
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商品詳細
アベンジャーズシリーズのfunkopopです。449トニースターク450キャプテンアメリカ452ソー455アントマン456ネビュラ462ロケット463ハルク(限定品)開封品ではありますが、フィギュア自体に目立った傷等はありません。箱には多少の汚れや傷があります。フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男
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