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MADSAKI 限定100部 直筆サイン 正規購入品 カイカイキキギャラリー
商品番号 O44074439800
商品名

MADSAKI 限定100部 直筆サイン 正規購入品 カイカイキキギャラリー
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■作家名：MADSAKI■作品名：HAPPINESSOVERDOSEAZULMARIANO_Pエディション47/100■サイズ：高さ45×横45cm■付属品：正規購入時梱包材■作品詳細：MADSAKIのWEBサイト100部限定の作品になります。現在世界的に注目されている現代アート作家の一人です。Instagramのフォロワー14.3万人も誇っています。※2023年9月現在。直筆サインももちろんあり、とても希少価値もあります。購入後開封しすぐに正規梱包材にしまっていたので保存状態は非常に良好です。こちらの作品一枚で部屋が明るくなります。#カイカイキキギャラリー#村上隆種類...シルクスクリーン
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