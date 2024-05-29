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極美品✨ ミライドン SAR 縦線 横線 無し
商品番号 A39019667244
商品名

極美品✨ ミライドン SAR 縦線 横線 無し
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミライドンSAR横線,縦線無しセンタリング〇※PSA10や、美品を集めておられるコレクター向けの美品になります。美品をお探しの方へオススメ出来ます。(信頼を持って頂けるよういつもお取引を心掛けております)評価をご覧下さい。可能な限り厳重に保管しております。素人目線でのチェックになりますが、極美品の類に入るかと思います。・商品の状態については、写真をよくご確認ください。・折れ、濡れ対策をして発送させていただきます！＊すり替え防止の為、返品返金は受け付けておりません！ご購入後の返品・クレームはお受け致しかねますので、ご了承のうえ、ご購入ください！#ポケモンカード#ポケモン#ポケカポケモンカードVポケモンカードVポケモンカードVまとめ売りポケモンカードまとめ売りポケモンカードまとめロストアビスタイムゲイザーバトルリージョンスペースジャグラーソード\u0026シールドタッグオールスターズタッグチーム仰天のボルテッカースターターセット爆炎ウォーカームゲンゾーン伝説の鼓動ピカチュウvmaxピカチュウ＆ゼクロムピカチュウアンドゼクロムGXvスペシャルセットハイクラスパックトレーナーズアメイジングレア拡張パックコレクションムーンコレクションサンサン＆ムーンキミを待つ島々ウルトラシャイニーフェアリーライズアローラの月光烈空のカリスマウルトラムーンダークオーダーウルトラシャイニー新たなる試練の向こうナイトユニゾンタッグボルトフルメタルウォールダブルブレイズジージーエンドスカイレジェンドサン\u0026ムーン迅雷スパークVMAXライジング反逆クラッシュシャイニースターv連撃ウーラオス一撃ウーラオスイーブイヒーローズ双璧のファイター白銀のランス漆黒のガイストロストアビスフュージョンアーツダークファンタズマポケモンGOパラダイムトリガーURCSRHRCHRsarSARブイスターユニバースブイユニトリプレットビートクレイバーストスノーハザードナンジャモ
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