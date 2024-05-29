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VOX Apache Phantom ヴォックス アパッチ
商品番号 B93774960973
商品名

VOX Apache Phantom ヴォックス アパッチ
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 24,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定出品。１０年ほど前に購入し、保護ビニールもピックガードに付いた状態です。少し弾いていた時期もありますが、家から持ち出したりはしていなく、美品だと思います。珍しいギターだと思います。電池式でリズムマシーン内蔵していて、とても面白いです。ご検討よろしくお願いします。
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