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【最終値下げ】スキマスイッチ　直筆サイン入りTシャツ　デラックス
商品番号 A90242352449
商品名

【最終値下げ】スキマスイッチ　直筆サイン入りTシャツ　デラックス
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スキマスイッチのファンクラブイベントV.I.Pvol.2に参加した際に当たった直筆サイン入りTシャツです。未使用ですがいただく際に袋に入れられておらずそのまま渡されたので持ち帰った後ハンガーにかけてクローゼット保管しておりました。素人の自宅保管品ですので神経質な方の購入はご遠慮下さい。プロフ必読願います。即購入OKです。スキマ　大橋卓弥　常田真太郎　デラ　デラデラdeluxeDELUXEグッズ種類···Tシャツ
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