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- 【最終値下げ】スキマスイッチ 直筆サイン入りTシャツ デラックス
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商品詳細
スキマスイッチのファンクラブイベントV.I.Pvol.2に参加した際に当たった直筆サイン入りTシャツです。未使用ですがいただく際に袋に入れられておらずそのまま渡されたので持ち帰った後ハンガーにかけてクローゼット保管しておりました。素人の自宅保管品ですので神経質な方の購入はご遠慮下さい。プロフ必読願います。即購入OKです。スキマ 大橋卓弥 常田真太郎 デラ デラデラdeluxeDELUXEグッズ種類···Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/secretarial376416.html
http://narcologia.ru/goods/stealth793676.html
http://narcologia.ru/goods/capitation763808.html
【最終値下げ】スキマスイッチ 直筆サイン入りTシャツ デラックス
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