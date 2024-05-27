鬼滅の刃　花札　Blu-ray購入特典　コンプリートセット48枚+花札ケース

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特に目立つ傷や汚れは見当たりませんが、少し日焼けっぽくなってる部分があります。素人検品のため、神経質な方は購入をお控え下さい。バラ売り不可です。箱に入れて防水の上発送致します。DVD 非売品 花札箱BOX 炭治郎 豆子 伊之助 善逸 カナヲ煉獄杏寿郎 甘露寺蜜璃 天元 時透無一郎胡蝶しのぶ ねずこ