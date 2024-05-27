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鬼滅の刃　花札　Blu-ray購入特典　コンプリートセット48枚+花札ケース
商品番号 P13369057314
商品名

鬼滅の刃　花札　Blu-ray購入特典　コンプリートセット48枚+花札ケース
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特に目立つ傷や汚れは見当たりませんが、少し日焼けっぽくなってる部分があります。素人検品のため、神経質な方は購入をお控え下さい。バラ売り不可です。箱に入れて防水の上発送致します。DVD　非売品　花札箱BOX　炭治郎　豆子　伊之助　善逸　カナヲ煉獄杏寿郎　甘露寺蜜璃　天元　時透無一郎胡蝶しのぶ　ねずこ
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鬼滅の刃　花札　Blu-ray購入特典　コンプリートセット48枚+花札ケース鬼滅の刃 花札 未開封 | kozmma.com
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