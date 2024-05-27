Technics SL-1200MK5

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商品詳細
新品に近い針が出てきたのでそれを付けてます写真参照して下さい正常動作通電、ピッチ関係、ライト問題ありません。あまり使用頻度高くないので美品だと思います。ダストカバーなしです。本体のみです#テクニクス#sl#12000#mk5
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