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Ｌ３６３　水指　『備前焼』『陶山窯　森陶山造』　共箱　茶道具
商品番号 X82285348011
商品名

Ｌ３６３　水指　『備前焼』『陶山窯　森陶山造』　共箱　茶道具
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　21cm横幅　約　15cm※素人の測定のため、誤差がございます。未使用品、状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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