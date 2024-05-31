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- Ｌ３６３ 水指 『備前焼』『陶山窯 森陶山造』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 21cm横幅 約 15cm※素人の測定のため、誤差がございます。未使用品、状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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