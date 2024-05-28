SHURE SM57 シュアSM57 マイク

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商品詳細
種類···マイクSHURESM57シュアSM57ダイナミックマイクです。正常に作動します。多少の使用感はあります。楽器の音録りに最適です。よろしくお願いします。ケース、ホルダー、マイクシールド付属します。#SHURE#SM57#シュア#マイク#ダイナミックマイク
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