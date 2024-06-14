YAMAHA ☆THR10 ギターアンプ　シールドおまけ　エレアコ

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商品詳細
THR10ギターアンプになります。使用感がございますが自宅のみで使用していました。持ち手がくすみありです。動作確認しましたが問題はありません。付属品：電源アダプター シールドもお付けしますね。どこにも手軽に持ち運べるコンパクトなサイズに、リアルなギターサウンド、優れたエフェクト、ハイファイなステレオサウンドを搭載。#YAMAHA#YAMAHAアンプ#アコギ用アンプ#ヤマハ#アンプ#エレアコアンプ
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