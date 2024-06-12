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商品詳細
お値下げしました！！種類···香炉とても美しい景色です。杉田貞光は、1935年に東京で生まれました。33歳の時、信楽山中で穴窯を築くと茶陶の作品づくりを開始。そして、1974年から大徳寺で立花大亀老師の指導を受け、国内外を問わず、幅広く活動を展開しました。 #寺垣外窯 #杉本貞光 #信香合 #共箱 #茶道具#信楽#茶の湯#茶道
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