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杉本貞光　香合
商品番号 E79586224078
商品名

杉本貞光　香合
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 8,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました！！種類···香炉とても美しい景色です。杉田貞光は、1935年に東京で生まれました。33歳の時、信楽山中で穴窯を築くと茶陶の作品づくりを開始。そして、1974年から大徳寺で立花大亀老師の指導を受け、国内外を問わず、幅広く活動を展開しました。　#寺垣外窯　#杉本貞光　#信香合　#共箱　#茶道具#信楽#茶の湯#茶道
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